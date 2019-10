Die Gesellschaft ist gespalten in Stadt und Land, Gewinner und Verlierer, Vergangenheit und Zukunft. Und wie bei den vorangegangenen Wahlen auch, verläuft die Konfrontationslinie zwischen der AfD auf der einen und den Regierungsparteien auf der anderen Seite. "Ramelow oder Barbarei" rief dann auch gleich zu Beginn des Wahlkampfes die Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow.



Wie auch in Sachsen und Brandenburg scheint der Amtsinhaber von dieser Polarisierung zu profitieren. Da wird die Parteizugehörigkeit fast zur Nebensache. Bodo Ramelow, der erste und einzige linke Ministerpräsident Deutschlands, hat sich in den vergangenen fünf Jahren ein überparteiliches "Landesvater"- Image erarbeitet und wird diesbezüglich gern mit seinem grünen Amtskollegen Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg verglichen. Selbst weit ins bürgerliche Lager hinein gibt es Stimmen, die Ramelow als pragmatisch und an der Sache orientiert schätzen. Auch eine erneute Debatte um den Begriff "DDR-Unrechtstaat" scheint daran nichts zu ändern.