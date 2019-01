Wolfgang Thierse spricht beim Treffen der Ost-SPD.

Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Die ostdeutsche SPD fordert einen "Vorsprung Ost" im Kampf gegen Ungleichgewichte zwischen West und Ost. Erst so ein "Entwicklungsvorsprung ermöglicht es Ostdeutschland, strukturelle Nachteile wettzumachen sowie neue Industrien, neue Arbeitsplätze und Menschen dauerhaft in die Region zu ziehen", heißt es im Entwurf eines Papiers.



Darüber beraten die Spitzen der Ost-SPD bei einer Klausur in Schwante (Brandenburg). Im Herbst stehen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an.