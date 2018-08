Markus Söder bei der Jungen Union Bayern. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Angesichts schwacher Umfragewerte für die CSU will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Stärken des Freistaats stärker betonen. "Nirgendwo lebt es sich besser als in Bayern", sagte Söder bei der Landesversammlung der Jungen Union Bayern. Das Land stehe so gut da wie noch nie, dies zeige sich an der niedrigen Arbeitslosigkeit.



Die CSU kann nach Umfragen bei der Landtagswahl im Oktober mit nur noch etwa 38 Prozent rechnen. Damit bräuchte sie einen Partner zum Weiterregieren.