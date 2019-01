Drohnen behindern immer öfter den Flugverkehr. Symbolbild

Eine Drohne hat zwischenzeitlich den Flugverkehr am nahe New York gelegenen Flughafen Newark behindert. Die Besatzungen von zwei landenden Maschinen hätten die Sichtung einer Drohne gemeldet, erklärte ein Sprecher der US-Luftfahrtbehörde. Die Drohne flog demnach in der Nähe des bei Newark gelegenen Flughafens Teterboro.



Landungen in Newark wurden darauf kurzzeitig ausgesetzt. Weil danach keine Drohne mehr gesichtet wurde, wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Es kam aber zu Verspätungen.