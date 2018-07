Ähnlich sieht es in den anderen Bundesländern aus. Niedersachsen etwa rechnet nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums mit bis zu 50 Prozent Einbußen bei Getreide und Raps. Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied schätzt die Schäden auf "Milliardenhöhe". Allein beim Getreide könnten es geschätzt sieben bis acht Millionen Tonnen weniger werden als im Durchschnitt. "Allein das wäre ein Schaden von rund 1,4 Milliarden Euro", sagt Rukwied. Und: Der Mais stehe in manchen Regionen nur kniehoch. Das bedeutet: Das Futter für die Tiere wird spätestens im Winter knapp. Schon jetzt fangen Bauern an, ihre Tiere zu schlachten, weil sie sie nicht mehr versorgen können. Die Sorge des Bauernpräsidenten ist auch: In den kommenden zwei Wochen ist kaum Niederschlag vorausgesagt, höchsten ab und an ein Gewitter. "Die Trockenheit wird sich weiter verschärfen", sagt Rukwied. Da, wo es bislang noch geht, werde es schlimmer. "Bund und Länder müssen etwas tun."