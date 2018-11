Eine Saisonarbeiterin bei der Arbeit

Quelle: dpa

Landwirte in Deutschland holen in diesen Tagen die ersten größeren Mengen Heidelbeeren von den Sträuchern. Diesmal seien die Früchte rund zwei Wochen früher reif als sonst, sagte Heiner Husmann, Vize-Chef der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer. "Die ersten sind schon blau."



Deutsche Höfe bauen vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg Kulturheidelbeeren an. Im vergangenen Jahr ernteten Bauern rund 13.800 Tonnen Kulturheidelbeeren - rund 30 Prozent mehr als 2016.