Kampf gegen erschöpfte Böden

Eine andere Maßnahme ist der Einsatz von Gründüngungspflanzen. Lupinen, Klee und Wicken durchlockern mit ihren Wurzeln den Boden. Und da die Gründüngungspflanzen nicht der Ernährung dienen, also nicht geerntet werden, gelangt deren organische Masse am Ende der Vegetationsperiode in den Boden, verbessert ihn in seiner Qualität.