Gut 400.000 Tonnen Milch und Milchprodukte konsumieren die 15,8 Millionen Einwohner Senegals jährlich. Mehr als die Hälfte davon importiert das Land, fast ausschließlich in Form von Milchpulver - vor allem aus der EU. Rund 3,5 Millionen Menschen in Senegal leben als Hirten und halten pro Kopf der Gesamtbevölkerung annähernd so viele Rinder wie der EU-Spitzenreiter Frankreich. 2006 gründete der Senegalese Bagoré Bathily die "Laiterie du Berger" (Hirten-Molkerei). Deren Mitarbeiter sammeln die Milch von 400 kleinbäuerlichen Haushalten ein. Pasteurisiert oder zu Joghurt verarbeitet, gelangt sie per Kühllaster in die 400 Kilometer entfernte Hauptstadt Dakar zum Verkauf in Läden und Supermärkten. Inzwischen können die Hirten Abfälle der Reis- und Zuckerindustrie zu günstigen Preisen kaufen und an ihre Tiere verfüttern. So können sie Trockenzeiten überbrücken. Sie müssen nicht mehr nomadisieren und können ihre Kinder zur Schule schicken. Allerdings macht die senegalesische Regierung mit hohen Abgaben den Hirten das Leben immer wieder schwer.



Quelle: Katharina Sperber