Der zweite Ansatz befasst sich mit der klimafreundlicheren Landwirtschaft als solche. Dabei gehe es vor allem um eine effizientere Produktion. "Also mit weniger Input eine höhere landwirtschaftliche Erzeugung zu leisten." Krüsken betont auch, dass so Treibhausgase, insbesondere Methan-Emissionen, reduziert werden können. "Gleichzeitig können wir auch in der CO2-Speicherung etwas tun." Dabei spiele das Erdreich eine wichtige Rolle, denn humusreiche Böden können CO2 aus der Luft aufnehmen.