Ein Landwirt verteilt Gülle auf einem Feld. Archivbild

Quelle: Philipp Schulze/dpa

Überhöhte Nitratwerte im Grundwasser stehen nach einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in klarem Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Nutzung. "Insbesondere sind die Nitratwerte an einer Messstelle höher, je stärker das umliegende Gebiet eine agrarwirtschaftliche Landnutzung in Form von Acker- und Weinanbau aufweist", heißt es in einem Bericht.



Auf Druck der EU hat die Bundesregierung schärfere Regeln fürs Düngen auf den Weg gebracht, Anfang April soll der Bundesrat die Verordnung verabschieden.