Deswegen ist Klöckner zum Beispiel gegen eine Zuckersteuer, die es in Großbritannien gibt. Oder dass die Ernährungsindustrie darauf verpflichtet wird, Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten radikal zu reduzieren. Sie setzt auf freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie, wie sie es im Dezember vorgestellt hatte. Und damit auf den Geschmack, der sich so langfristiger ändert. "Wir wollen keine Einheitsrezeptur, sondern gesunde Ernährung, die auch schmeckt", sagte Klöckner.



Bestätigt fühlt sich die Ministerin auch in anderen Zahlen des neuen Reports: Für fast jeden Zweiten ist eine schnell und einfache Zubereitung wichtig. Zunehmend werde deswegen auch zu Fertiggerichten gegriffen - nicht nur von Berufstätigen, sondern auch von Rentnern. Gerade deswegen sei es wichtig, so Klöckner, dass die zwar geschmackstragenden, aber schädlichen Zucker, Fett und Salz in diesen reduziert würden. Sieben Prozent der Befragten sind dagegen, dass Zucker durch künstliche Süßstoffe ersetzt wird. 1,6 Millionen Euro gibt derzeit das Ministerium für ein Forschungsprojekt aus, wie zum Beispiel kalorienarmer Zucker aus der Zuckerrübe gewonnen werden kann.