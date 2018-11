Wählerin in einem Wahllokal im US-Bundesstaat Kalifornien. Quelle: Liuu Yilin/XinHua/dpa

Bei den US-Kongresswahlen deutet sich drei Stunden nach dem Schließen der ersten Wahllokale eine lange Auszählungsnacht an. In vielen Wahlkreisen liegen zwischen den Kandidaten der beiden großen Parteien nur wenige Prozentpunkte.



Größere Überraschungssiege haben die US-Medien noch auf keiner Seite bestätigt. In vielen US-Staaten hat die Auszählung der Stimmen zudem noch nicht begonnen. Eine Senatsmehrheit für die Demokraten zeichnete sich nach den ersten Ergebnissen aber nicht ab.