Die Putzfrau arbeitete jahrelang unbeanstandet. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Nach großer öffentlicher Empörung hat ein Gericht in Griechenland eine zu zehn Jahren Gefängnis verurteilte Putzfrau vorerst aus der Haft entlassen. Das Gericht in Larissa ordnete an, die 53-Jährige bis zu einer Entscheidung des Obersten Gerichts auf freien Fuß zu setzen.



Die Frau hatte vor vielen Jahren ein Grundschulzeugnis gefälscht, um bei einem staatlichen Kindergarten eine Stelle als Reinigungskraft zu erhalten. Ursprünglich war sie dafür sogar zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.