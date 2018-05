Eine Computerpanne an US-Flughäfen führt zu langen Schlangen. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Wegen eines vorübergehenden Ausfalls der Grenzkontrollsysteme haben Passagiere in den USA am Neujahrstag an verschiedenen Flughäfen lange Schlange stehen müssen. Nach zwei Stunden sei die Störung am Montagabend (Ortszeit) behoben worden, teilte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mit.



Reisende posteten Fotos langer Warteschlangen. Es sei merkwürdig, dass einem wegen "technischer Schwierigkeiten" die Einreise ins eigene Land verwehrt werde, klagte eine Reisende in Atlanta.