Ein Arbeiter geht am Triebwerk einer Boeing 737 Max 8 vorbei.

Quelle: Ted S. Warren/AP/dpa

Die US-Luftfahrtbehörde FAA stellt sich auf eine längere Stilllegung der Maschinen des Typs Boeing 737 Max ein. Er rechne mit einer Wiederaufnahme der Flüge "innerhalb von ein paar Monaten", sagte der Behördenchef Daniel Elwell. Das berichtete das "Wall Street Journal".



Am Mittwoch hatten auch die US-Behörden beschlossen, Flugzeuge des Typs am Boden zu lassen. Experten vermuten, dass eine Assistenzsoftware in den neuen Boeing-Maschinen eine Rolle bei beiden Abstürzen gespielt haben könnte.