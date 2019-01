Zähe Verhandlungen über Grundsteuer-Reform erwartet. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) trifft sich am Montagnachmittag in Berlin mit seinen Kollegen aus den Bundesländern, um über die Reform der Grundsteuer zu beraten. Es werden schwierige Verhandlungen erwartet. Es gehe darum, den "gordischen Knoten" zu durchschlagen, die Verhandlungen könnten lange dauern, hieß es in Teilnehmerkreisen. Es sei völlig unklar, ob es eine Einigung gebe.



Das Bundesverfassungsgericht hatte wegen veralteter Bemessungsgrundlagen eine Reform verlangt.