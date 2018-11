Ein Transplantationsmediziner (l), entnimmt Herzklappen.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als 10.000 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die meisten von ihnen brauchen eine neue Niere, eine neue Leber oder ein neues Herz. Von Januar bis Oktober wurden 2.566 Organe gespendet, eine Verbesserung nach dem historischen Tiefstand von 2.222 gespendeten Organen im Vorjahreszeitraum.



Spanien ist weltweit das Land mit der höchsten Rate an Organspendern. Auf eine Million Einwohner kamen dort 2015 rund 39,7 Spender, in Deutschland waren es 9,3.