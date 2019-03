Kinder auf der Flucht in Syrien. Archivbild

Quelle: -/Rojava Information Centre/dpa

Vor dem Auftakt der Syrien-Konferenz in Brüssel hat das UN-Kinderhilfswerk Unicef die Geberländer zu langfristigen Spenden aufgerufen. Acht Jahre nach dem Beginn des Bürgerkriegs gebe es kein syrisches Kind mehr, das nicht von Gewalt und Vertreibung betroffen sei.



2018 gab es laut Unicef mehr Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser in Syrien als je zuvor. Mehr als fünf Millionen Kinder bräuchten daher humanitäre Hilfe. Besonders ernst sei die Lage in den schwer erreichbaren Gebieten des Landes.