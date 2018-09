Laut Auswärtigem Amt wird der Mann konsularisch betreut. Quelle: Marijan Murat/dpa

Seit mehr als einem Jahr sitzt ein deutscher Staatsbürger in der Türkei nach einem Medienbericht wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis. Der 55-Jährige sei bereits im Juli 2017 zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden, berichteten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung".



Dem Bericht zufolge hatte der heute 55-jährige Nejat U. viele Jahre in Aachen gelebt. In der Türkei habe er später in seinem Geburtsort eine Firma gegründet, die er bis zu seiner Verhaftung im April 2017 geleitet habe.