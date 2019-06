Wibke Bruhns, Nachrichtensprecherin 1971

Quelle: ZDF

Im Alter von 80 Jahren ist am Donnerstagabend die Journalistin und Autorin Wibke Bruhns verstorben. Das bestätigte die Familie dem ZDF. Die gebürtige Halberstädterin präsentierte 1971 als erste weibliche Nachrichtenmoderatorin in der Bundesrepublik die heute-Nachrichten des ZDF.



2004 veröffentlichte Bruhns den Bestseller "Meines Vaters Land". Es ist die Geschichte ihres Vaters Hans-Georg Klamroth, der als Mitwisser des Hitler-Attentats am 20. Juli im Jahre 1944 hingerichtet wurde.