Die «New York Times» ist auch mit Web-Angeboten am Markt. Quelle: Ole Spata/dpa

Das wichtige Digitalgeschäft der "New York Times" ist im Frühjahr nicht mehr so rund gelaufen. In den drei Monaten bis Ende Juni verlangsamte sich das Kundenwachstum deutlich, wie die New York Times Company mitteilte. So kamen bei den kostenpflichtigen Web-Angeboten 109.000 Abonnenten hinzu, wobei 41.000 davon etwa mit Kochrezepten und Kreuzworträtseln gewonnen wurden.



In den Vorquartalen waren es 139.000 bzw. 157.000 neue Kunden. An der Börse fiel die Aktie zeitweise um rund sechs Prozent.