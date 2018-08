Pinguine nehmen weite Strecken für Futterstellen auf sich. Quelle: Thomas Mattern/dpa

Auf dem Weg von ihrem Nistplatz zum Futterplatz legen neuseeländische Dickschnabelpinguine teils enorme Strecken zurück. 69 Tage lang sind die Vögel im Durchschnitt unterwegs. An manchen Tagen davon schwimmen sie mehr als 80 Kilometer weit, wie Wissenschaftler im Fachjournal "PLOS ONE" berichten.



Je nachdem, wo das Ziel liege, überwänden die Tiere dabei in der Summe bis zu 6.800 Kilometer. Um zu sehen, wohin es die Pinguine genau verschlägt, waren die Vögel mit GPS-Geräten ausgestattet.