Aktivierung im Sinne von Fördern und Fordern Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft

Der Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft bestätigt Chancen von Langzeitarbeitslosen wieder in Arbeit zu kommen. Wenige dieser Merkmale, wozu auch Suchtprobleme oder Schulden zählen könnten, schlössen zumindest eine teilweise Beteiligung am Arbeitsmarkt grundsätzlich aus. "Daher kommt es darauf an, an diesen Problemen individuell abgestimmt zu arbeiten. Eine solche Strategie wäre als Aktivierung im Sinne von Fördern und Fordern zu verstehen."