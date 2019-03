Kinder bewegen sich weniger und sitzen mehr. Archivbild.

Quelle: Georg Wendt/dpa

Im Alltag bewegen sich Kinder und Jugendliche immer weniger. Das geht aus der Langzeitstudie "Motorik-Modul" hervor. Obwohl so viele Kinder wie nie zuvor in Sportvereinen engagiert seien, könne dies den Bewegungsmangel im Alltag nicht ausgleichen. Das sagte der Sportwissenschaftler Alexander Woll, der die Studie betreut.



Seinen Angaben zufolge sank die körperliche Alltagsaktivität der 4- bis 17-Jährigen in den vergangenen zwölf Jahren um 37 Prozent und damit um 31 Minuten pro Woche.