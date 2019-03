Frauen verdienen trotz Aufholjagd weiterhin weniger als Männer.

Quelle: Tobias Kleinschmidt/dpa

Frauen haben auf dem Arbeitsmarkt aufgeholt. Trotzdem verdienen sie weiterhin weniger als Männer und arbeiten oft in Jobs, für die sie überqualifiziert sind. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie der FU Berlin, die am Montag in Gütersloh vorgestellt werden soll.



Zwischen 1970 und 2013 sei der Anteil der weiblichen Hochschulabsolventen in Westdeutschland stark gestiegen, die Zahl der erwerbstätigen Frauen habe sich in den alten Bundesländern auf etwa 12 Millionen verdoppelt.