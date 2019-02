Die CDU, unter anderem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, liebäugelt indes damit, den Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen - und zweifelt an der Finanzierbarkeit der SPD-Pläne. Die Kritik der Union weist Klingbeil zurück: "Wenn Herr Altmaier wieder fordert, zwölf Milliarden für die Spitzenverdiener in diesem Land mit der Soli-Abstimmung, da ist das Geld da", sagte Klingbeil. "Mir ist lieber, dass wir das Geld ausgeben für eine Rentnergeneration, die etwas geleistet hat, aber momentan nicht von diesem Geld im Alter vernünftig leben kann, als dass wir es für die Superreichen in diesem Land durch die Absenkung des Solidaritätsbeitrags ausgeben." Das sei eine "Frage der politischen Entscheidung".