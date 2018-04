Klingbeil betonte, notwendig sei zum einen eine Stärkung der regionalen Strukturen. Die SPD müsse sich genau anschauen, warum sie in unterschiedlichen Teilen des Landes unterschiedlich stark sei. Er wolle sich nicht damit abfinden, dass es Landstriche gebe, wo die SPD nicht mehr präsent sei. Vor allem im Osten Deutschlands sowie in Bayern und Baden-Württemberg schneidet die SPD regelmäßig schwach ab.

Der SPD-Politiker betonte zudem, es müsse in der Partei mehr digitale Beteiligungsmöglichkeiten geben, unabhängig von Zeit und Ort. Die SPD müsse auch wieder die relevanten Zukunftsthemen besetzen und der Ort werden, wo die großen gesellschaftlichen Diskussionen geführt und geklärt würden. Die SPD vertrete gute Inhalte und die richtigen Positionen, es fehle aber offenbar an Zutrauen in die SPD, die Zukunft gestalten zu können.