Dominik Rzepka ist Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio Quelle: Koch/ZDF

Konkret müsse man gegen No Go Areas vorgehen oder Arbeitsplätze schaffen. "Das sind Methoden, wie man die Probleme der Menschen ernst nimmt", so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Eine theoretische Diskussion um einen rechteren, konservativeren Kurs helfe nicht. Damit positioniert sich Laschet gegen Forderungen der Schwesterpartei CSU, die zuletzt in einem Zehn-Punkte-Plan gefordert hatte, die rechte Flanke wieder zu schließen. "Wir werden keinen Deut auf die zugehen, die weniger Europa wollen, die nationalistisch daher reden, die den Euro abschaffen wollen", so Laschet. Hier müsse man Kurs und seine Grundüberzeugungen aufrecht halten.