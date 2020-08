Für diesen ist der Weg noch voller Hürden. Zunächst einmal muss er im Dezember bei der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden seine Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen besiegen. Und dann ist da noch Gesundheitsminister Jens Spahn, mit dem Laschet im Team für den CDU-Vorsitz antreten will. Ob diese Aufstellung bis Dezember hält, darüber wird umso mehr spekuliert, je mehr Söder in der Corona-Krise an Statur gewinnt. Mit der Reise nach Griechenland könnte Laschet mit einem anderen Thema als Corona wieder in die Offensive kommen.