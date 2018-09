Und diese Zukunft liegt in den engen wirtschaftlichen Verbindungen mit Israel. Das gemeinsame Handelsvolumen des größten deutschen Bundeslandes und Israel beläuft sich auf eine Million Euro pro Jahr. So gilt der freundliche Empfang einem Ministerpräsidenten, der nach dem Vorbild von Bayern eine nordrhein-westfälische Repräsentanz in Israel eröffnen will - ein NRW-Haus als Ort der Begegnung. Israel sei der Ort, an dem nach Silicon Valley die meisten Innovationen entstehen, betont Laschet. Auch Netanjahu habe im Gespräch unterstrichen: Wer bei Entwicklungen wie Künstlicher Intelligenz und Big Data nicht mitmache, riskiere auf Dauer seinen Wohlstand.