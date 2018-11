In der Mitte werden Wahlen gewonnen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

Laschet sprach sich aber gegen eine deutliche Kursverschiebung der CDU aus, etwa nach rechts. "In der Mitte werden Wahlen gewonnen", so Laschet. Die CDU müsse den Kurs der Mitte beibehalten. Er wies auch Spekulationen zurück, Friedrich Merz wolle sich rechts der Mitte positionieren. Dieser habe sich zum Beispiel klar pro Europa ausgesprochen. "Darin erkenne ich nicht einen direkten Kurswechsel", so Laschet. Er glaube auch nicht, dass mit einem möglichen Parteivorsitzenden Merz die Große Koalition gefährdet sei. "Jeder, der gewinnt, ist an den Koalitionsvertrag gebunden."