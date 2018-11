Armin Laschet, Chef der nordrhein-westfälischen CDU und Ministerpräsident in Düsseldorf, hat schon mal abgewunken. Parteichef der Bundes-CDU, das wolle er nicht werden - eine Absage mit Hintertürchen: Wenn es eine andere Konstellation in Berlin gebe, könne es eine "Neubewertung" geben. Kanzler und Parteichef also, das ginge - so will Laschet sich im Spiel halten. Aber so weit ist man längst nicht in der CDU, und da steht Laschet vor einer komplizierten Situation. Politisch steht er selbst der moderaten Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer, oft AKK abgekürzt, nah. Aus Nordrhein-Westfalen hingegen stammen die beiden konservativen Kandidaten Jens Spahn und Friedrich Merz. Einerseits warnt Laschet schon mal per Interview vor einem möglichen "Rechtsruck" der Partei, andererseits weiß er: Die Konservativen haben auch in seinem Landesverband viele Anhänger, das Meinungsbild ist breit gefächert.