Die Tankstelle könnte es dieses Jahr noch richten, wenn an Weihnachten ein letztes Geschenk fehlt. Denn wer Präsente am liebsten auf den letzten Drücker kauft, hat es diesmal schwer. Weil Heiligabend auf einen Sonntag fällt, bleiben die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen. Schlechte Nachrichten also für alle, die noch schnell zum Elektromarkt oder in die Parfümerie wollten.