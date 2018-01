Papst Franziskus ist in Peru eingetroffen. Quelle: Dante Zegarra/Agentur Andina/dpa

Zweite Etappe der Lateinamerikareise: Nach seinem Besuch in Chile ist Papst Franziskus nach Peru weitergereist. Am Flughafen der Hauptstadt Lima wurde das katholische Kirchenoberhaupt von Staatschef Pedro Pablo Kuczynski empfangen.



Das Programm seines dreitägigen Besuchs sieht ein Treffen mit Vertretern der indigenen Amazonas-Völker in der Provinz Madre de Dios vor. Die Bewahrung der Schöpfung und die Achtung der Urbevölkerung liegen Franziskus besonders am Herzen.