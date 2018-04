Ryanair soll die Mehrheit am Billigflieger Laudamotion übernehmen Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Billigflieger Ryanair wischt mit Formel-1-Weltmeister Niki Lauda der Lufthansa eins aus. Die Iren sollen die Mehrheit an Laudas neuem Billigflieger Laudamotion übernehmen - und damit wertvolle Start- und Landerechte an begehrten deutschen Flughäfen bekommen.



Das dürfte die Lufthansa mächtig ärgern. Denn Laudamotion - die Nachfolge-Airline der früheren Air-Berlin-Tochter Niki - droht in Düsseldorf stark zu werden, wo sich schon die Lufthansa-Billigtochter Eurowings eingerichtet hat.