Polizei, Symbolbild

Quelle: dpa

Eine Autobesitzerin mit Schlafstörungen hat in Sonneberg in Thüringen einen nächtlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner alarmierten die Polizei, weil ein Auto nachts mit laufendem Motor und Licht länger vor ihrem Wohnhaus stand.



Die Beamten stießen nach Polizeiangaben auf eine "emsig putzende Frau" - die Besitzerin. Sie gab an, unter Schlafstörungen zu leiden. "Die Dame wurde freundlich angewiesen, ihre Autopflege doch auf die Tagzeit zu verlegen und den Motor umgehend abzustellen", hieß es.