Erstmals sind im Grenzgebiet zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Nandus abgeschossen worden. Von Januar bis März wurden 17 Tiere getötet, sagte der Schweriner Agrarminister Till Backhaus (SPD). Weitere 40 bis 50 Nandus der einzigen wildlebenden Population Europas sollen bis Jahresende erlegt werden.



Die großen Laufvögel hatten sich am Ratzeburger See in der Vergangenheit kräftig vermehrt: Bisherige Versuche, das Wachstum einzudämmen, waren weitgehend erfolglos geblieben.