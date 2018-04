Autos stehen im Stau bei Schneetreiben auf der A13 bei Teupitz. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Über Ostern zum Skifahren oder an die Küste: An den Feiertagen wird es voll auf Deutschlands Autobahnen. Die Hauptreisewelle erwartet der ADAC am Gründonnerstag, wie eine Sprecherin des Verkehrsclubs in München sagte.



Da seien dann Urlauber, Ausflügler und auch Pendler unterwegs. Besonders voll soll es zudem am Ostermontag werden. Entspanntes Autofahren dürfte lediglich am Sonntag möglich sein. Die Staugefahr ist rund um die Städte Berlin, Köln, Hamburg und München am größten.