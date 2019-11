Mehr zum neuen Ton im Parlament, zum Streiten mit- und Schimpfen übereinander und zur politischen Arbeit in aufgeregten Zeiten gibt es in der Dokumentation "Die Müllers und Das Hohe Haus - zwei Jahre im Deutschen Bundestag" - hier in voller Länge (oder am 14. November um 0:35 Uhr im ZDF):