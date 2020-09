Rauch steigt über einer Stadt in Syrien auf. Archivbild

Quelle: -/XinHua/dpa

Bei russischen Luftangriffen im Nordwesten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens neun Extremisten ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien sechs Mitglieder des syrischen Al-Kaida-Ablegers Hurras al-Din, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Acht weitere Dschihadisten seien bei den Bombardierungen in der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib verletzt worden. Auch die US-Luftwaffe hatte in der Vergangenheit die Miliz Hurras al-Din in der Region angegriffen.