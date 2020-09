Ein Arzt trägt ein Stethoskop um den Hals. Symbolbild

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Arbeitgeberkosten für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sind zuletzt deutlich gestiegen. Zwischen 2010 und 2018 hätten sich die Ausgaben der Unternehmen für die Lohnfortzahlung von 37 Milliarden Euro im Jahr auf knapp 62 Milliarden Euro erhöht.



Das heißt es in einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, die der "Rheinischen Post" vorliegt. Demnach wurden 2018 fast 52 Milliarden Euro an Bruttogehältern und weitere zehn Milliarden Euro an Sozialversicherungsbeiträgen gezahlt.