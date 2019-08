Auch in der Stahlindustrie gab es Tariferhöhungen. Archivbild

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Tariflöhne liegen im ersten Halbjahr 2019 um durchschnittlich 3,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das ergibt eine Bilanz, die das Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt hat. Die Tariferhöhungen werden demnach am Jahresende leicht oberhalb des Vorjahres (drei Prozent) liegen.



Besonders hoch fallen die Tarifzuwächse in großen Tarifbranchen aus. In der Metallindustrie beträgt die jahresbezogene Tariferhöhung 4,1 Prozent, gefolgt von der Eisen- und Stahlindustrie mit 3,9 Prozent.