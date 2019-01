Ein Anwalt trägt Unterlagen in den Verhandlungssaal. Symbolbild

Immer mehr Bundesbürger halten die Gerichte in Deutschland für überlastet. Nach einer Allensbach-Umfrage ist die Kritik an der Justiz mit 79 Prozent auf einen neuen Höchstwert gestiegen. 88 Prozent der Befragten meinen zudem, dass die meisten Verfahren in Deutschland zu lange dauern.



Eine große Mehrheit der Richter und Staatsanwälte teilt die Kritik. 92 Prozent der Staatsanwälte halten ihre Behörden für schlecht besetzt, 82 Prozent der Richter beklagen Personallücken an den Gerichten.