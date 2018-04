Aktivisten und Kurden berichten von Plünderungen in Afrin. Quelle: -/XinHua/dpa

Aktivisten und Kurden werfen protürkischen Rebellen nach deren Einmarsch in die Stadt Afrin in Syrien Plünderungen vor. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, die Kämpfer hätten Geschäfte, Häuser und Regierungsgebäude ausgeraubt.



Der Sprecher der Kurdenmiliz YPG sagte, die Eroberer hätten wie früher die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auch Gebäude angezündet und religiöse Statuen zerstört. Hunderttausende Menschen sind derzeit in der Region auf der Flucht.