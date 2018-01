Aber auch in der Gesamtschau ist das Smartphone inzwischen das meistgenutzte Gerät für den Internetzugang in Deutschland. Insgesamt surfen die Deutschen durchschnittlich 149 Minuten täglich im Internet, also knapp zweieinhalb Stunden. Auch hier ist die Tendenz steigend mit einem Plus von 21 Minuten im Vergleich zum Vorjahr.