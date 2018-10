Es gibt zu wenig Plätze in Integrationskursen des BAMF. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat wohl zu wenig Plätze in Integrationskursen für Flüchtlinge. Zwischen Oktober und Dezember hätten mehr als 20.000 Plätze gefehlt, berichtet die "BamS" unter Berufung auf einen Bericht an den Bundestags-Haushaltsausschuss.



Es gebe nicht genug Lehrer. In speziellen Kursen für Analphabeten mit deutlich mehr Deutsch-Stunden arbeite mehr als jeder zweite Lehrer ohne entsprechende Qualifizierung auf der Grundlage einer Ausnahmegenehmigung.