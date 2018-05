Die Postbank gehört komplett der Deutschen Bank. Symbolbild Quelle: Martin Gerten/dpa

Die Postbank will in diesem Jahr etwa jede zehnte ihrer rund 1.000 Filialen schließen. "Ende 2018 werden es deutlich über 100 sein", zitierte die "Bild am Sonntag" Postbank-Vorstandsmitglied Susanne Klöß. Auf einer internen Streichliste seien 72 über ganz Deutschland verteilte Standorte aufgeführt: von Albstadt bis Zwickau.



Viele der Filialen gelten laut Bericht als unrentabel. Der Großteil der Mitarbeiter sei von der Deutschen Post ausgeliehen und gehe dorthin zurück, heißt es.