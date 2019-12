Blick auf Häuser in London. Symbolbild

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die britischen Banken und Versicherer sind nach Einschätzung der britischen Notenbank auch für einen ungeregelten Brexit gerüstet. Die Banken könnten auch in einem solchen Szenario für die Wirtschaft weiterhin Kredite vergeben.



Das stellte die Bank of England in ihrem Bericht zur Finanzstabilität fest. Selbst wenn ein stärkerer Protektionismus gleichzeitig die Weltwirtschaft bremsen würde, könnte das Bankensystem dies auffangen. Die sieben größten Banken des Landes bestanden demnach den jüngsten Stresstest der Notenbank.