In Hessen sind die Behörden bereits mit der Problematik vertraut: "Es gibt 169 Verfahren, die auf Selbstbezichtigung beruhen, 26 davon haben wir an den Generalbundesanwalt abgegeben", so der hessische Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn. "Noch wissen wir nicht genau, was hinter diesem relativ neuen Phänomen steckt. Möglicherweise wird diesen Leuten gesagt, wenn du dich beschuldigst, wirst du nicht abgeschoben." Und die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) sieht in dem Phänomen eine außergewöhnliche Herausforderung für den Rechtsstaat: "Wir müssen prüfen: Ist das nur eine Schutzbehauptung oder sind die Menschen gefährlich?"