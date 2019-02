Zahl der Arbeitsunfälle in Deutschland gesunken. Archivbild

Quelle: Hannibal Hanschke/dpa

In Deutschland hat es 2017 knapp 955.000 meldepflichtige Unfälle am Arbeitsplatz gegeben. Das sei trotz gestiegener Beschäftigtenzahlen ein halbes Prozent weniger als im Jahr zuvor, teilte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund mit.



Die Unfallquote sei mit 22,5 Unfällen pro 1.000 Vollzeitbeschäftigten auf den niedrigsten Stand seit Bestehen der Bundesrepublik gesunken. Leicht gestiegen ist die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle um sieben auf 564.